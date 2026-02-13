নোয়াখালী-৫ আসনে ২৭ হাজার ৩৫৫ ভোটে ধানের শীষের জয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ–কবিরহাট) আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম ২৭ হাজার ৩৫৫ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন।
নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আসনের মোট ১৫৬টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এতে (পোস্টাল ব্যালটসহ) ধানের শীষের প্রার্থী মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম পেয়েছেন ১ লাখ ৪৭ হাজার ৮০৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বেলায়েত হোসেন পেয়েছেন ১ লাখ ২০ হাজার ৪৫৩ ভোট।
ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী প্রার্থীর সমর্থক ও নেতাকর্মীদের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা যায়। বিভিন্ন স্থানে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।
বিজয়ের প্রতিক্রিয়ায় মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, জনগণের দেওয়া এই রায়ের মর্যাদা রক্ষা করে এলাকার উন্নয়ন ও মানুষের প্রত্যাশা পূরণে তিনি কাজ করবেন।
ইখা