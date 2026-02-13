বরগুনা-১ আসনে বিজয়ী হাতপাখা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনা-১ (বরগুনা সদর, তালতলী ও আমতলী) আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন চরমোনাই পীরের হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী কেওড়াবুনিয়া দরবার শরীফের পীর মাওলানা মাহমুদুল হাসান অলিউল্লাহ।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতে বরগুনা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা তাছলিমা আক্তার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
চরমোনাই পীরের হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী কেওড়াবুনিয়া দরবার শরীফের পীর মাওলানা মাহমুদুল হাসান অলিউল্লাহ ১,৪০,২৯১ ভোট পেয়ে বেসরকারি ফলে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নজরুল ইসলাম মোল্লা ১,৩৬,১৪৫ ভোট পেয়েছেন। তিনি ৪,১৪৬ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। এ আসনে মোট প্রার্থী ছিলেন ৪ জন।
আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ১৯ হাজার ৪৫১ জন। এর মধ্যে পায়রা নদীর পূর্ব পাড়ের আমতলী ও তালতলী উপজেলার ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৭১ হাজার ৮৬৮ জন, যা বরগুনা সদর উপজেলার তুলনায় ২৪ হাজারের বেশি। এ আসনে মোট ভোটকেন্দ্রে ছিলো ১৯০ টি।
এসআর