    রাজনীতি

    জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৩০ এএম
    জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি

    ফাইল ছবি

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত দেড়টার দিকে রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির কার্যালয়ে ওই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

    গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এনসিপি জানিয়েছে, নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্ট কারচুপির বিষয়ে কথা বলতে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন দলের মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া এবং সেক্রেটারি মনিরা শারমিন।

    রাত দেড়টার দিকে রাজধানীর বাংলামোটরের দলীয় কার্যালয়ে ওই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলেও বিবৃতিতে জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

