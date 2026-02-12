এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ফরিদপুর-১: বিপুল ভোটে এগিয়ে ড. ইলিয়াস মোল্যা

    নাজমুল হাসান নিরব, ফরিদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২৮ পিএম
    নাজমুল হাসান নিরব, ফরিদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২৮ পিএম

    ফরিদপুর-১: বিপুল ভোটে এগিয়ে ড. ইলিয়াস মোল্যা

    নাজমুল হাসান নিরব, ফরিদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২৮ পিএম


    ফরিদপুর-১ আসনে প্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফলে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ড. ইলিয়াস মোল্যা বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।


    সর্বশেষ গণনা অনুযায়ী, দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে তিনি পেয়েছেন ৯৭,৫২৯ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৭৪,৯১৮ ভোট।


    এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফলে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ড. ইলিয়াস মোল্যা ২২,৬১১ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।


    তবে এটি প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল। চূড়ান্ত ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। বর্তমান ফলাফলকে ঘিরে প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে।


    এনআই

    ট্যাগ :

    ফরিদপুর-১ বিপুল ভোটে এগিয়ে ড. ইলিয়াস মোল্যা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…