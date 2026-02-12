ফরিদপুর-১: বিপুল ভোটে এগিয়ে ড. ইলিয়াস মোল্যা

ফরিদপুর-১ আসনে প্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফলে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ড. ইলিয়াস মোল্যা বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।
সর্বশেষ গণনা অনুযায়ী, দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে তিনি পেয়েছেন ৯৭,৫২৯ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৭৪,৯১৮ ভোট।
এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফলে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ড. ইলিয়াস মোল্যা ২২,৬১১ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।
তবে এটি প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল। চূড়ান্ত ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। বর্তমান ফলাফলকে ঘিরে প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে।
