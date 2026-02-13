এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    মানিকগঞ্জ-২: বিপুল ভোটে বিজয়ী ধানের শীষের মঈনুল ইসলাম

    মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২৩ এএম
    মানিকগঞ্জ-২ আসনের ১৫৯টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার মঈনুল ইসলাম খান শান্ত।


    প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে তিনি মোট ১,৬৭,৩৪৯ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. সালাউদ্দিন দেওয়াল ঘড়ি প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৭৮,৭৯০ ভোট। সকল কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল একীভূত করে এই বেসরকারি হিসাব পাওয়া গেছে।


    নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৮৮,৫৫৯ ভোটের বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে জয় নিশ্চিত করেছেন ইঞ্জিনিয়ার মঈনুল ইসলাম খান। নির্বাচন কমিশন থেকে আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া চললেও স্থানীয়ভাবে তাঁর সমর্থকদের মধ্যে এখন উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।


    এনআই

