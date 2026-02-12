পিরোজপুর-১ আসনে এগিয়ে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে মাসুদ সাঈদী

পিরোজপুর ১ (সদর-নাজিরপুর-জিয়ানগর) আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মাসুদ সাঈদী বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।
ঘোষিত ফলাফলে, জিয়ানগর উপজেলার ২৯টি কেন্দ্রের ফলাফলে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে মাসুদ সাঈদী ৩৩ হাজার ৭৭৪ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন পেয়েছেন ১২ হাজার ৪১৩ ভোট।
সদর ও পৌরসভার ৬৬ কেন্দ্রের ফলাফলে মাসুদ সাঈদী পেয়েছেন ২১ হাজার ৪৩৩ ভোট। আর ধানের শীষের আলমগীর ১৪ হাজার ২৮৫ ভোট।
নাজিরপুর উপজেলার ৭২ কেন্দ্রের মধ্যে ২০টির ফলাফল সরকারিভাবে ঘোষণা হয়েছে। ফলাফলে দাঁড়িপাল্লা পেয়েছে ১৩ হাজার ২৬৮ ভোট। আর ধানের শীষ ১৫ হাজার ৭০৬ ভোট।
১৯৯৬ আর ২০০১-এর নির্বাচনে এখানে জামায়াতের প্রার্থী হয়ে জয়ী হয়েছিলেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। ৯৬-এর ভোটে এককভাবে নির্বাচন করে সাঈদী জেতেন ২৬০ ভোটের ব্যবধানে।
এসআর