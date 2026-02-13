মুন্সীগঞ্জ-২ আসনে ধানের শীষের জয়, আব্দুস সালাম আজাদ নির্বাচিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে মুন্সীগঞ্জ-২ সংসদীয় আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আব্দুস সালাম আজাদ বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রাপ্ত ফলাফলে তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।
বৃহস্পতিবার রাতে টঙ্গীবাড়ী ও লৌহজং উপজেলার সহকারী রিটারনিং কর্মকর্তারা পৃথকভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করেন।
মুন্সীগঞ্জ-২ (নির্বাচনী এলাকা নং–১৭২) আসনটি টঙ্গীবাড়ী ও লৌহজং উপজেলা নিয়ে গঠিত। প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল অনুযায়ী, এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১ লাখ ৯২ হাজার ৪৮৯ জন। এর মধ্যে টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় ভোটার রয়েছেন ১ লাখ ২ হাজার ৫৮৭ জন এবং লৌহজং উপজেলায় ৮৯ হাজার ৯০২ জন।
দুই উপজেলায় মোট ১৩০টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে লৌহজং উপজেলায় ৫৫টি এবং টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় ৭৫টি কেন্দ্র রয়েছে। সবকটি কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে।
ফলাফলে দেখা যায়, ধানের শীষ প্রতীকে আব্দুস সালাম আজাদ লৌহজং উপজেলায় ৫৬ হাজার ৩১৫ ভোট এবং টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় ৬১ হাজার ৭৯৪ ভোট পেয়ে মোট ১ লাখ ১৮ হাজার ১০৯ ভোট অর্জন করেন।
তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী মাজেদুল ইসলাম লৌহজং উপজেলায় ২৫ হাজার ৪১৪ ভোট এবং টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় ৩০ হাজার ১৪৬ ভোট পেয়ে মোট ৫৫ হাজার ৫৬০ ভোট পান।
এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী কে. এম. বিল্লাল মোট ১৩ হাজার ২১৩ ভোট, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের চেয়ার প্রতীকের প্রার্থী আশিক মাহমুদ ৬৩৭ ভোট এবং জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী মো. নোমান মিয়া ২ হাজার ৮০৫ ভোট পেয়েছেন।
সব মিলিয়ে বিএনপি প্রার্থী আব্দুস সালাম আজাদ তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৬২ হাজার ৫৪৯ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিজয় নিশ্চিত করেন।
দুই উপজেলার সহকারী রিটারনিং কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এটি প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল। নির্বাচন কমিশনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে।
এসআর