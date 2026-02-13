এইমাত্র
    দিনাজপুর-৬ আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত বিএনপির ডা. জাহিদ

    মো. নূর ইসলাম, দিনাজপুর (দক্ষিণ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫১ এএম
    মো. নূর ইসলাম, দিনাজপুর (দক্ষিণ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫১ এএম

    দিনাজপুর-৬ আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত বিএনপির ডা. জাহিদ

    মো. নূর ইসলাম, দিনাজপুর (দক্ষিণ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫১ এএম

    দিনাজপুর-৬ (বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ও হাকিমপুর) আসনে জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ১৫ হাজার ১৬৮ ভোটের ব্যবধানে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টায় বিরামপুর উপজেলা অডিটোরিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা তাহমিনা সুলতানা নীলা। এ সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে তিনি কেন্দ্রভিত্তিক গণনার চূড়ান্ত ফলাফল তুলে ধরেন।


    ১৯৯টি কেন্দ্রের সবগুলোর ফলাফল অনুযায়ী, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন মোট ২ লাখ ৩ হাজার ৮৮৭ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম পেয়েছেন ১ লাখ ৮৮ হাজার ৭১৯ ভোট।


    ভোট গণনা শেষে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিজয় নিশ্চিত করেন বিএনপির এই প্রার্থী।


