এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মেহেরপুরের দু’টি আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা বিজয়ী

    এস এম তারেক, মেহেরপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৩২ পিএম
    এস এম তারেক, মেহেরপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৩২ পিএম

    মেহেরপুরের দু’টি আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা বিজয়ী

    এস এম তারেক, মেহেরপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৩২ পিএম

    মেহেরপুর জেলার দু’টি সংসদীয় আসনেই জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীরা বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। বিজয়ীরা হলেন— মেহেরপুর-১ আসনে জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দীন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত নেতা নাজমুল হুদা।


    বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল একীভূত করার প্রক্রিয়া চলছে।


    মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর): এই আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দীন খান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১,২১,১৬১ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুণ ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১,০৪,৭৭৯ ভোট।


    মেহেরপুর-২ (গাংনী): এই আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৯৪,৩৬০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮৫,৯৪১ ভোট।


    এনআই

    ট্যাগ :

    মেহেরপুরের দু’টি আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা বিজয়ী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…