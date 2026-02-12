মেহেরপুরের দু’টি আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা বিজয়ী

মেহেরপুর জেলার দু’টি সংসদীয় আসনেই জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীরা বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। বিজয়ীরা হলেন— মেহেরপুর-১ আসনে জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দীন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত নেতা নাজমুল হুদা।
বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল একীভূত করার প্রক্রিয়া চলছে।
মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর): এই আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দীন খান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১,২১,১৬১ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুণ ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১,০৪,৭৭৯ ভোট।
মেহেরপুর-২ (গাংনী): এই আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৯৪,৩৬০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮৫,৯৪১ ভোট।
এনআই