    দিনাজপুরের ছয় আসনের পাঁচটিতে বিএনপি, একটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী

    মো. নূর ইসলাম, দিনাজপুর (দক্ষিণ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৪৮ পিএম
    দিনাজপুরের ছয় আসনের পাঁচটিতে বিএনপি, একটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে পাঁচটিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং একটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। 

    ঘোষিত বেসরকারি ফলাফল অনুযায়ী, দিনাজপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল ইসলাম জয়লাভ করেছেন। দিনাজপুর-২ আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির সাদিক রিয়াজ চৌধুরী। দিনাজপুর-৩ আসনে বিএনপির সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম এবং দিনাজপুর-৪ আসনে বিএনপির আক্তারুজ্জামান চৌধুরী নির্বাচিত হয়েছেন।


    দিনাজপুর-৫ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে (বিএনপির বিদ্রোহী) এ জেড এম রেজওয়ানুল হক বিজয় অর্জন করেছেন। অপরদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. জাহিদ হোসেন দিনাজপুর-৬ আসনে জয় পেয়েছেন ।


    জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে বিএনপির প্রার্থীদের জয় দলটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে একটি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিজয় স্থানীয় রাজনীতিতে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে।


    নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল ঘিরে বিজয়ী প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে আনন্দ-উল্লাস লক্ষ্য করা গেছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্টরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।


