  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    দেশজুড়ে

    ভোলা-৪ আসনে বিএনপি প্রার্থী নুরুল ইসলাম নয়ন বিপুল ব্যবধানে বিজয়ী

    মো. সাইফুল ইসলাম, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (ভোলা) প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৫১ পিএম
    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলা-৪ (চরফ্যাশন ও মনপুরা) আসনে বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী কেন্দ্রীয় যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন।


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতে ফলাফল গণনার পর এই তথ্য জানা গেছে। বেসরকারিভাবে ১৫৪টি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করেন সহকারী রিটার্নিং ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লোকমান হোসেন।


    বেসরকারি ফলাফলের পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই আসনের মোট ১৫৪টি কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন পেয়েছেন ১ লাখ ৯০ হাজার ৫ ভোট।


    তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী পেয়েছেন ৮২ হাজার ৩৯৮ ভোট। ভোটের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭ হাজার ৬০৭ ভোট, যা এই আসনে বিএনপির শক্ত অবস্থানকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে।

