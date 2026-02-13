কুমিল্লা-১ আসনে জয়ী ড. খন্দকার মোশাররফ

কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বেসরকারিভাবে জয়ী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৪৯,৮০৬ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই আসনের ১৪৫টি কেন্দ্রের ফলাফলে ধানের শীষ প্রতীকে ড. মোশাররফ হোসেন মোট ১,৪০,৩০৫ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১-দলীয় জোট মনোনীত জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মনিরুজ্জামান বাহলুল দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৯০,৪৯৯ ভোট।
এনআই