এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    নরসিংদী-২ বিপুল ভোটে বিজয়ী মঞ্জুর এলাহী

    নাজমুল হক চৌধুরী, নরসিংদী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:১৭ এএম
    নাজমুল হক চৌধুরী, নরসিংদী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:১৭ এএম

    নরসিংদী-২ বিপুল ভোটে বিজয়ী মঞ্জুর এলাহী

    নাজমুল হক চৌধুরী, নরসিংদী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:১৭ এএম

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নরসিংদী-২ (শিবপুর) আসন থেকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও ধানের শীষের প্রার্থী মঞ্জুর এলাহী।


    শিবপুর আসনের মোট ১০১টি কেন্দ্রের সবকটির প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, ধানের শীষ প্রতীকে মঞ্জুর এলাহী পেয়েছেন ৮১,৪১৫ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. আরিফ উল ইসলাম মৃধা হাঁস প্রতীকে পেয়েছেন ৪৫,৪০১ ভোট।


    ১০১টি কেন্দ্রের ভোট গণনা শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বেসরকারিভাবে এই ফলাফল ঘোষণা করে। বিজয়ী প্রার্থী তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৩৬,০১৪ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।


    এনআই

    ট্যাগ :

    নরসিংদী-২ মঞ্জুর এলাহী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…