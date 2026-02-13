নরসিংদী-২ বিপুল ভোটে বিজয়ী মঞ্জুর এলাহী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নরসিংদী-২ (শিবপুর) আসন থেকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও ধানের শীষের প্রার্থী মঞ্জুর এলাহী।
শিবপুর আসনের মোট ১০১টি কেন্দ্রের সবকটির প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, ধানের শীষ প্রতীকে মঞ্জুর এলাহী পেয়েছেন ৮১,৪১৫ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. আরিফ উল ইসলাম মৃধা হাঁস প্রতীকে পেয়েছেন ৪৫,৪০১ ভোট।
১০১টি কেন্দ্রের ভোট গণনা শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বেসরকারিভাবে এই ফলাফল ঘোষণা করে। বিজয়ী প্রার্থী তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৩৬,০১৪ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।
এনআই