এইমাত্র
  • ইরানকে সমঝোতায় পৌঁছাতে ১০ দিন সময় দিলেন ট্রাম্প
  • যাকাত: ফরজ ইবাদত, অসহায়ের অধিকার
  • বিদায় হেয়ার রোড: আসিফ নজরুল
  • বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল
  • বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আন্ত মন্ত্রণালয় সভা
  • শিক্ষকদের উৎসব ভাতা নিয়ে বিশাল সুখবর
  • তারেক রহমানকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর চিঠি
  • ইরানে হামলার প্রস্তুতি শেষ, ট্রাম্পের নির্দেশের অপেক্ষায় সামরিক বাহিনী
  • তিন বছরে পাঁচ লাখ শ্রমিক নেবে ইতালি, শেষ প্রথম ধাপ
  • ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের ছোট ভাই অ্যান্ড্রু গ্রেপ্তার
    • আজ শুক্রবার, ৭ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    নকলের মতো দুর্নীতি ও মাদকমুক্তির যাত্রা শুরু হবে কচুয়া থেকে: শিক্ষামন্ত্রী

    সুজন আহম্মেদ, চাঁদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩৮ পিএম
    সুজন আহম্মেদ, চাঁদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩৮ পিএম

    নকলের মতো দুর্নীতি ও মাদকমুক্তির যাত্রা শুরু হবে কচুয়া থেকে: শিক্ষামন্ত্রী

    সুজন আহম্মেদ, চাঁদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩৮ পিএম

    নকলের মতো দুর্নীতি ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের যাত্রা কচুয়া থেকেই শুরু হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন।


    শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো নিজ নির্বাচনী এলাকা কচুয়া সফরে এসে উপজেলা পরিষদে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।


    তিনি আরও বলেন, “রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামীর একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।”


    এ সময় উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক মো. কামরুল ইসলাম সরকার, পুলিশ সুপার মো. রবিউল হাসান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান রাসেলসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিএনপি দলীয় নেতৃবৃন্দ।


    এনআই

    ট্যাগ :

    শিক্ষামন্ত্রী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…