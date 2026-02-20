নকলের মতো দুর্নীতি ও মাদকমুক্তির যাত্রা শুরু হবে কচুয়া থেকে: শিক্ষামন্ত্রী

নকলের মতো দুর্নীতি ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের যাত্রা কচুয়া থেকেই শুরু হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন।
শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো নিজ নির্বাচনী এলাকা কচুয়া সফরে এসে উপজেলা পরিষদে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, “রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামীর একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।”
এ সময় উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক মো. কামরুল ইসলাম সরকার, পুলিশ সুপার মো. রবিউল হাসান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান রাসেলসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিএনপি দলীয় নেতৃবৃন্দ।
এনআই