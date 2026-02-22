চকরিয়ায় ডাকাতদলের হামলায় মাংস বিক্রেতা নিহত, আহত ৩

কক্সবাজারের চকরিয়ায় ডাকাতদলের হামলায় মুজিব (৩৮) নামে এক মাংস বিক্রেতা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন।
শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের ইয়াংছা–মানিকপুর সড়কের হযরত শাহ ওমর (র.) মাজারসংলগ্ন ব্রিটিশ টোব্যাকো অফিসের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মুজিব কাকারা ইউনিয়নের বটতলী এলাকার বাসিন্দা।
স্থানীয়দের ভাষ্য, সন্ধ্যার পর ইয়াংছা–মানিকপুর সড়ক, বিশেষ করে শাহ ওমর (র.) মাজার এলাকা ঘিরে সড়ক ডাকাতির আশঙ্কা থাকে। এতে জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করে। এলাকাবাসীর দাবি, ওই এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন ও নিয়মিত টহল জোরদার করা প্রয়োজন।
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত মুজিবকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
ঘটনার পর এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।
ইখা