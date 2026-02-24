এইমাত্র
  • সময়মতো অফিসে উপস্থিত না হলে পড়তে হবে শাস্তির মুখে: আইন মন্ত্রণালয়ের আদেশ
  • চট্টগ্রামে রান্নাঘরে জমে থাকা গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ ৯ জনের মধ্যে ২ জনের মৃত্যু
  • কুমিল্লায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, একই পরিবারে নারী-শিশুসহ দগ্ধ ৪
  • ঢাবির প্রশ্নে হাদির উক্তি ‘জান দেব, তবু জুলাই দেব না’
  • সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা জানালেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী
  • টেকনাফ পাহাড়ে রহস্যময় আগুন, বনভূমি পুড়ে ছাই
  • ঘুষ-পার্সেন্টেজ বন্ধের আহ্বান জানালেন এমপি ফখরুল ইসলাম
  • শিক্ষানুরাগী আফজাল হোসেন সরকারের ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ
  • কুবির ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি শুরু আজ, ক্লাস শুরু ১২ এপ্রিল
  • বাঁশখালীতে কুপিয়ে লবণ লুটের পর ভুক্তভোগীর বিরুদ্ধেই চাঁদাবাজির মামলা
    • আজ মঙ্গলবার, ১১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    বিনোদন

    টক্সিকে যশের ভিন্ন চরিত্র, নতুন লুকে চমক

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫২ এএম
    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫২ এএম

    টক্সিকে যশের ভিন্ন চরিত্র, নতুন লুকে চমক

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫২ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    সিনেমা ‘টক্সিক: আ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস’ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহের কমতি নেই। আসন্ন  সিনেমাটির দুটি টিজার প্রকাশ করেছেন নির্মাতারা, যা দর্শকদের মনে আগ্রহের ছাপ ফেলে দিয়েছে। টিজারগুলোতে  যশের দুটি আলাদা রূপ দেখে  সিনেমাটি নিয়ে যেমন কৌতুহল বেড়েছে, ঠিক তেমনি তার লুক নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনাও।  

    এর মধ্যেই সদ্য নিজের সিগনেচার দাড়ি কেটে একদম নতুন লুকে হাজির হয়ে ভক্তদের বড়সড় চমক দিয়েছেন এই সুপারস্টার । এদিকে জানা গেছে,  তার এই নতুন লুক  সিনেমারই অংশ। সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া যশের নতুন লুক দেখা যায়, দীর্ঘদিনের  লম্বা চুল ও ঘন দাড়ি ছেড়ে ছোট চুলে  ক্লিন শেভড লুকে হাজির হয়ে ভক্তদের চমকে দিয়েছেন তিনি। 

    সিনেমাটির টিজারে যশকে দুটি আলাদা চরিত্রে দেখা গেছে। একদিকে লম্বা চুল ও দাড়িতে তার চিরচেনা ‘রায়া’ চরিত্র, অন্যদিকে ছোট চুলে একেবারেই তরুণ লুকে ‘টিকিট’ নামের অন্য আরেকটি চরিত্রে।

    ‘রায়া’ চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে তাকে কুয়াশার মধ্যে সিগারেট হাতে দেখা গেছে, যেখানে তিনি বলছেন, 'ড্যাডি ইজ হোম'। অন্যদিকে ‘টিকিট’ চরিত্রের পোস্টারে তার রক্তমাখা মুখ সিনেমার অ্যাকশনধর্মী গল্পের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

    কন্নড় ও ইংরেজি ভাষায় নির্মিত এই ছবিটি হিন্দি, তামিল, তেলুগু ও মালায়লাম ভাষায় ডাবিং করে প্রকাশ করা হবে। আগামী ২০২৬ সালের ১৯ মার্চ বিশ্বজুড়ে সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    টক্সি যশ ভিন্ন চরিত্র নতুন লুক

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…