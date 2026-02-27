এইমাত্র
  • পৃথিবীর সকল সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক আফগানিস্তান: পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী
  • কাবুল-কান্দাহারে হামলা, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধ’ ঘোষণা পাকিস্তানের
  • ভাষাসৈনিক মোস্তফা এম.এ মতিনের ২২তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ
  • জিয়াউর রহমানের খাল খননের গান গাওয়া টাঙ্গাইলের নিপুকে এমপি হিসেবে দেখতে চায় এলাকাবাসী
  • প্রথম বিশ্বনেতা হিসেবে ইনস্টাগ্রামে ১০০ মিলিয়ন ফলোয়ার নরেন্দ্র মোদির
  • গাজায় ইসরায়েলি ড্রোন হামলা, ৫ পুলিশ নিহত
  • শিশুসহ ৩ কিশোরী নির্যাতন-ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় জাতি স্তম্ভিত: জামায়াত আমির
  • গণভোটের ফলাফলে বড় সংশোধনী
  • সিংগাইরে ডিবির ওপর হামলা, হাতকড়াসহ আসামি ছিনতাই
  • পদ্মা-মেঘনায় আগামীকাল থেকে দুই মাস ইলিশ ধরা বন্ধ
    • আজ শুক্রবার, ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    বিনোদন

    মা ও দুই সন্তান—পরীমণির ছবিতে ভক্তদের ভালোবাসা

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৪৭ পিএম
    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৪৭ পিএম

    মা ও দুই সন্তান—পরীমণির ছবিতে ভক্তদের ভালোবাসা

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৪৭ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমণি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবসময়ই আলোচনায় থাকেন এই নায়িকা। আজ শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) নিজের ভেরিফাইড ফেইসবুক পেইজে দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে একটি ছবি প্রকাশ করেছেন তিনি।

    প্রকাশিত ছবিতে পরীমণিকে বোরকা পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। দুই সন্তানকে নিয়ে শান্ত ও স্বাভাবিক এক মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেছেন এই অভিনেত্রী। ছবিটি পোস্ট করে ক্যাপশনে তিনি লেখেন, “হ্যাপি ফ্রাইডে, মাশাআল্লাহ।”

    ছবিটি প্রকাশের পর ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। অনেকেই কমেন্টে ভালোবাসা ও শুভকামনা জানিয়েছেন। কেউ কেউ তার নতুন লুকের প্রশংসাও করেন।

    কমেন্টে এক ভক্ত লিখেছেন, ‘মাশাল্লাহ মা পরীর দুটো ডানা’। আরেকজন  লিখেছেন, ‘পরীমণি মা হিসেবে অতুলনীয়’।

    উল্লেখ্য, ব্যক্তিজীবন ও ক্যারিয়ারের নানা প্রসঙ্গেই প্রায়শই আলোচনায় থাকেন পরীমণি। সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় এই অভিনেত্রী নিয়মিতই নিজের ও সন্তানদের বিভিন্ন মুহূর্ত ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

    এইচএ 

    ট্যাগ :

    পরীমণি ছবি ভক্ত ভালোবাসা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…