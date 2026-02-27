এইমাত্র
    আজ শুক্রবার, ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    ইফতারিতে বানান মজাদার চিকেন ব্রেড টোস্ট

    লাইফস্টাইল ডেস্ক প্রকাশ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:৩১ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    প্রতিদিন ইফতারে একই খাবার খেলে একঘেয়েমি লাগে। খাবারে স্বাদ আনতে ইফতারে বানিয়ে নিন মজাদার চিকেন ব্রেড টোস্ট। 

    উপকরণ: ব্রেড স্লাইস ৮টি, সেদ্ধ ও কুচি করা মুরগির মাংস ১ কাপ, কাঁচা মরিচ কুচি ২/৩ টি, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, ধনে পাতা ১ চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া ১/৪ চা চামচ, ব্রেড ক্রাম প্রয়োজন অনুযায়ী, লবণ স্বাদমতো, মেয়নেজ অথবা টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, ডিম ১টি, ভাজার জন্য তেল 

    প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে একটি বাটিতে সেদ্ধ ও কুচি করা মুরগির মাংস, পেঁয়াজ, গোলমরিচ, কাঁচা মরিচ, ধনে পাতা, লবণ, মেয়নেজ অথবা সস একসাথে মিশিয়ে নিন। ব্রেডের এক পাশে সমানভাবে মুরগির মিশ্রণ নিয়ে। ব্রেডের আরেক পাশের স্লাইস দিয়ে ঢেকে হালকা চেপে নিন। অন্য একটি পাত্রে ডিম ফেটে নিন। স্যান্ডউইচটি ডিমে চুবিয়ে ব্রেড ক্রাম দিয়ে কোট করে মাঝারি আঁচে ভাজুন। সোনালি হয়ে এলে গরম গরম পরিবেশন করুন।

