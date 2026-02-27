স্বভাব-চরিত্র না বদলালে স্থানীয় নির্বাচনেও মানুষ জবাব দেবে: নুরুল হক নূর

নেতাকর্মীদের আচরণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন না হলে আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও দেশের মানুষ ভোটের মাধ্যমে জবাব দেবে বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নূর।
শুক্রবার দুপুরে ঢাকা–বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুরের মস্তফাপুর এলাকায় বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের জেলা নেতাকর্মীদের সঙ্গে আয়োজিত এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতায় দেশের মানুষ পরিবর্তন প্রত্যাশা করছে। নিয়ন্ত্রণভিত্তিক বা খবরদারিমূলক রাজনীতি জনগণ আর দেখতে চায় না। জনগণের ভোটেই জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছেন এবং আগামী স্থানীয় নির্বাচনেও প্রার্থীদের জনগণের কাছে গিয়ে ভোট চাইতে হবে।
তিনি আরও বলেন, জাতীয় নির্বাচনে কোনো দল থেকে কেউ সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী হয়েছেন—এতে দায়িত্ব আরও বেড়েছে। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ ও কর্মকাণ্ডে পরিবর্তন না এলে স্থানীয় নির্বাচনেও ভোটাররা তাদের মতামত জানাবে।
নুরুল হক নূর বলেন, একটি বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়াই তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য, যেখানে দল-মত নির্বিশেষে সব নাগরিক সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বসবাস করবে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।
সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঈদকে সামনে রেখে ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা ও অন্যান্য সরকারি সহায়তা কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নে প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। প্রকৃত উপকারভোগীরা যেন সহায়তা পান, সে বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।
পথসভায় বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের মাদারীপুর জেলা শাখার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
ইখা