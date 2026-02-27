অনুমতি ছাড়া অন্য পেশায় যুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অন্য পেশায় যুক্ত থাকলে তদন্ত সাপেক্ষে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, এ ধরনের বিষয় গণমাধ্যমে জাতির দর্পণ হিসেবে তুলে ধরা হলে ব্যবস্থা গ্রহণ আরও সহজ হবে।
শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলা পরিষদে আইনশৃঙ্খলা–সংক্রান্ত সভায় যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিগত সময়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। আগামী দুই থেকে চার মাসের মধ্যে নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলেও জানান তিনি।
এর আগে শিক্ষামন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপজেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান রাসেলসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা এবং স্থানীয় বিএনপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
ইখা