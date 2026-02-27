বিমানের ভাড়া কমাতে কাজ করছে সরকার: প্রতিমন্ত্রী মিল্লাত

এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    আবদুল লতিফ লায়ন, জামালপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:০৮ পিএম
    বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেছেন, হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া ও টিকিটের মূল্য কমাতে সরকার কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।


    শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জামালপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।


    প্রতিমন্ত্রী বলেন, একসময় রাষ্ট্রীয় সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স একটি ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীতে এর আর্থিক ক্ষতির কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক করার পাশাপাশি বিমান ভাড়া কমানো সম্ভব বলে সরকার মনে করছে।


    তিনি আরও বলেন, সবার আন্তরিকতা থাকলে বিমানের টিকিট সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনা সম্ভব। সে লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে।


    প্রতিমন্ত্রী জানান, দেশের কয়েকটি বিমানবন্দর বর্তমানে বন্ধ রয়েছে, যেগুলো অতীতে বিভিন্ন কারণে কার্যক্রমহীন হয়ে পড়ে। ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী ও বগুড়ার বিমানবন্দর পুনরায় চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন কোনো বিভাগে বিমানবন্দর স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হলে ময়মনসিংহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।


    এ সময় সাংবাদিক নাদিম হত্যা মামলার অগ্রগতি প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মামলাটির বিচার কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সরকার আন্তরিক এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।


    মতবিনিময় সভায় জামালপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, জেলা প্রশাসক মো. ইউসুফ আলী, পুলিশ সুপার ড. চৌধুরী মো. যাবের সাদেকসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

