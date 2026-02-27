তারাগঞ্জে মনজুরুল হত্যা: গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় ইলেকট্রিশিয়ান মনজুরুল ইসলামের (৪৮) হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে ফাঁসির দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেছে এলাকাবাসী।
শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বিকালে উপজেলার নতুন চৌপথী বাসষ্ট্যাণ্ডে মহাসড়ক অবরোধ করা হয়।
এসময় এলাকাবাসীরা জানান, মনজুরুল ইসলাম একজন ইলেকট্রিশিয়ান ছিলো। সে বিদ্যুতের কাজ করে জীবনযাপন করছিলো। সাদামাটা জীবনযাপন করতো সে। কারও সাথে কোন বিশৃঙ্খলায় জড়াতো না মনজুরুল ইসলাম। তাঁর এই হত্যায় যারা জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দিতে হবে।
পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিকাল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছিল এলাকাবাসীরা।
উল্লেখ্য গত, ২৪ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় মনজুরুল ইসলাম। এরপর থেকে আর বাড়িতে ফিরেনি মনজুরুল ইসলাম। পরে বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের রামপুরা মাজারের কাছে আলুখেতে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা লাশ উদ্ধার করে তারাগঞ্জ থানা পুলিশের সদস্যরা। মনজুরুল ইসলাম পেশায় ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করতো।
মনজুরুল ইসলাম উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রামের ফরিজ উদ্দিনের ছেলে।
এফএস