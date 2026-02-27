এইমাত্র
    ভোলায় ৬ পা-বিশিষ্ট বাছুরের জন্ম, এলাকায় চাঞ্চল্য

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২০ পিএম

    ভোলার লালমোহনে ছয় পা বিশিষ্ট একটি বাছুর গরুর জন্ম হয়েছে। এতে ওই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

    শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার রমাগঞ্জ ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্বচর উমেদ গ্রামের সৌদি আরব প্রবাসী মো: মনির মিয়ার বাড়িতে ওই বাছুরটির জন্ম হয়।

    জন্মের পর দেখা যায়, বাছুরটির স্বাভাবিক চারটি পা থাকলেও ঘাড়ের কাছে অতিরিক্ত দু’টি পা রয়েছে। পরে খবরটি ছড়িয়ে পড়লে উৎসুক জনতা বাছুরটি একনজর দেখতে ভীড় করেন। 

    চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বাছুরটির ছয়টি পা হলেও সমস্যা নেই। সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠতে পারবে।

    গরুর মালিক মো: শাহাবুদ্দিন মিয়া বলেন, শুক্রবার সকালে তার গাভীটি একটি ছয় পা বিশিষ্ট বাছুরের জন্ম দেয়। স্বাভাবিক চারটি পা থাকলেও ঘাড়ের কাছে আরও দু'টি পা দেখা যায়। এমন বিরল প্রকৃতির বাছুর জন্ম দেয়ায় প্রথমে তিনি আতঙ্কিত হয়ে পরেন। পরে চিকিৎসক জানান, ছয় পা হওয়াতে বাছুরের বেড়ে উঠতে কোনো সমস্যা হবে না। বাছুরটি সুস্থ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে।

    লালমোহন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ভেটেরিনারি সার্জন) ডা: মো: গোলাম মোস্তফা জানান, এমন ঘটনা খুবই বিরল। এটা সচরাচর ঘটে না। তবে আশা করা যাচ্ছে, ছয় পা হলেও বাছুরটির কোনো সমস্যা হবে না। বাছুরটি কিছুটা বড় হলে অতিরিক্ত দু’টি পা অপারেশনের মাধ্যমে অপসারণ করা যেতে পারে।

    ভোলা

