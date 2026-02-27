খুলনায় পায়ের রগ কেটে যুবদল নেতাকে হত্যা

খুলনার দিঘলিয়ায় দোকানে ঢুকে পায়ের রগ কেটে যুবদল নেতা খান মুরাদকে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার সেনহাটি বক্সিবাড়ী কবরস্থানের সামনে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।
নিহত মুরাদ হাজী গ্রামের বাসিন্দা খান মুনসুর আহমেদের ছেলে। তিনি উপজেলার সেনহাটি ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে সাজ্জাদ ও আলামিনসহ আরও ১০-১৫ জন মুরাদের ওপর হামলা চালায়। আত্মরক্ষার জন্য তিনি একটি দোকানে আশ্রয় নেন। পরে তালা ভেঙে দোকানের ভেতর ঢুকে ছুরি দিয়ে মুরাদের দুই হাঁটুর নিচের রগ কেটে দেয় দুর্বৃত্তরা।
স্থানীয়রা মুরাদকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ মর্গে আছে।
দিঘলিয়া থানার ওসি মো. শাহ আলম জানান, মুরাদের সঙ্গে স্থানীয় ছাত্রদলের সাজ্জাদের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটতে পারে।
এফএস