    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    খাগড়াছড়িতে আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদ নির্বাচনের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

    এম মহাসিন মিয়া, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ১২:৫১ পিএম
    পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ নির্বাচনের দাবিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে খাগড়াছড়িতে জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।


    রবিবার (১ মার্চ) খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ স্মারকলিপি প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ-এর নেতৃবৃন্দ।


    স্মারকলিপিতে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলোর মধ্যে ছিল, নির্বাচনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ গঠন, পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বাঙালিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি। এছাড়া প্রত্যাহারকৃত ২৪৬টি সেনাক্যাম্প পুনঃস্থাপন, নিরাপত্তার স্বার্থে ১০৩৬ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক নির্মাণ, সেনাক্যাম্পগুলোতে পুলিশের পরিবর্তে সেনাবাহিনী মোতায়েন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০ ও শান্তিচুক্তি বাতিলের দাবিও জানানো হয়।


    এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মজিদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আফসার হোসেন রনি, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি জালাল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাকিব খান, পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলার সাবেক সভাপতি সোহেল রানা, জেলা শাখার সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম, পিসিসিপি খাগড়াছড়ি জেলার সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, সদর উপজেলা সভাপতি তরিকুল ইসলাম রায়হান, কলেজ কমিটির সভাপতি মাকসুদুল আলম, সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম জোনায়েদ, জেলা শাখার প্রচার সম্পাদক রিয়াদুল ইসলাম রিয়াদসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।


    স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়।

    খাগড়াছড়ি স্মারকলিপি

