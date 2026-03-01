এইমাত্র
    হে আরশের মালিক! পৃথিবীতে ন্যায়ের শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন: আজহারি

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৩:৫৭ পিএম
    মধ্যপ্রাচ্যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন ইসলামিক আলোচক ড. মিজানুর রহমান আজহারি। তিনি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লিখেন, ‘অস্থিরতার আগুনে পুড়ছে জনপদ; চক্রান্তে বিদীর্ণ উম্মাহ আজ দিশেহারা। হে আরশের মালিক! জুলুমের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীতে ন্যায়ের শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন।’

    রোববার (১ মার্চ) দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।  

    ড. আজহারি এই আহ্বানটি এমন সময়ে দিয়েছেন, যখন মধ্যপ্রাচ্যে ইরান, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা তীব্র রূপ নিয়েছে। গত কয়েকদিনে ইরানের সামরিক কার্যক্রম এবং প্রতিরোধে ইসরায়েলের বিমান হামলা ও যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর কূটনৈতিক অবস্থান পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। ইয়েমেন ও সিরিয়ার সীমান্ত এলাকা যুদ্ধবিরোধী কর্মকাণ্ডের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি ইসরায়েলি ও আমেরিকান সামরিক উপস্থিতি, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা এবং প্রতিপক্ষের পাল্টা হামলা মধ্যপ্রাচ্যে উদ্বেগের মাত্রা বাড়িয়েছে।

    এমআর-২

