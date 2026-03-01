মুন্সিগঞ্জে দুই ফল ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে দুই ফল ব্যবসায়ীকে মোট ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
রোববার (০১ মার্চ) দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত হাটলক্ষ্মীগঞ্জ এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের মুন্সীগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
অভিযানকালে বিসমিল্লাহ ফলের আড়ত-এ মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক আফজাল হোসেনকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই অপরাধে বিসমিল্লাহ বাণিজ্যালয় নামক অপর একটি ফলের দোকানের মালিক মো. শাহীনকেও ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এছাড়া হাটলক্ষ্মীগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন ফলের দোকানে তদারকিমূলক বাজার মনিটরিং করা হয়। এ সময় ফলের মূল্য তালিকা ও ক্রয় রশিদ যাচাই করা হয় এবং ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়।
অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. জামাল উদ্দিন মোল্লা এবং মুন্সিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন আনসারের একটি দল।
এসআর