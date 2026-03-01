এইমাত্র
    আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    কিং সিনেমায় নতুন রূপে ধরা দিলো শাহরুখ

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৫:০৩ পিএম
    কিং সিনেমায় নতুন রূপে ধরা দিলো শাহরুখ

    বলিউডের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত ছবিগুলোর তালিকায় এখন শীর্ষে নাম লিখিয়েছে ‘কিং’।এই ছবির হাত ধরেই প্রথমবারের মতো বড় পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে শাহরুখ ও তাঁর কন্যা সুহানা খান-কে। ফলে ছবিটি ঘিরে দর্শকদের আগ্রহের কমতি নেই।

    এই উত্তেজনার মাঝেই সামনে এসেছে নতুন চমক। ছবির সংগীত পরিচালক জুটি শচীন-জিগর সম্প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন এই ছবিতে শাহরুখকে দেখা যাবে এমন কিছু করতে, যা আগে কখনও করেননি। এক সাক্ষাৎকারে শচীন জানান, এ ছবির কিছু গানে শাহরুখ এমন এক ভঙ্গিতে লিপ-সিঙ্ক করবেন, যা দর্শক আগে দেখেননি। এক কথায়, “শাহরুখকে এবার একেবারে নতুন রূপে দেখা যাবে। তাঁর লুক, তাঁর অভিনীত চরিত্রটি- সব বদলে যাবে। দর্শক এমন কিছু ব্যাপারে শাহরুখকে লিপ সিঙ্ক করতে দেখবে, যা অকল্পনীয়! এই ছবিতে শাহরুখকে নতুনভাবে আবিষ্কার করবেন দর্শক।”

    এদিকে ছবির মুক্তির দিনও ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬ বড়দিনে মুক্তি পাবে ‘কিং’। সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে আসে ছবির জগতের এক ঝলক যেখানে ধূসর চুলে, এক নতুন লুকে দেখা যায় শাহরুখকে।

    এ সিনেমায় রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুর, রানি মুখোপাধ্যায়, আরশাদ ওয়ার্সি, অভয় বর্মাএবং রাঘব জুয়ালl।

    ‘কিং’ এখন থেকেই বলিউডের সবচেয়ে বড় ইভেন্ট ছবিগুলোর একটি হয়ে উঠছে বলেই মনে করছে ইন্ডাস্ট্রি।

