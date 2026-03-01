এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    হরমুজ প্রণালিতে তেলবাহী ট্যাংকারে হামলা চালাল ইরান

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৫:৩৯ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৫:৩৯ পিএম

    হরমুজ প্রণালিতে তেলবাহী ট্যাংকারে হামলা চালাল ইরান

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৫:৩৯ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    হরমুজ প্রণালিতে ওমানের সমুদ্রসীমার ভেতরে থাকা ‘স্কাইলাইট’ নামের একটি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলা চালিয়েছে ইরান। 

    ওমানের সমুদ্র নিরাপত্তা কেন্দ্র জানায়, পালাউ-পতাকাবাহী তেল ট্যাংকার ‘স্কাইলাইট’ ওমানের মুসান্দাম থেকে প্রায় পাঁচ নটিক্যাল মাইল দূরে আক্রমণ করা হয়েছে। 

    কৌশলগতভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে এ হামলায় চারজন আহত হয়েছেন। এছাড়া, জাহাজে থাকা ২০ জনের পুরো ক্রুর সবাইকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

    এর আগে ওমানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায়, দুটি ড্রোন দুকম বন্দরকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এ হামলায় একজন বিদেশী কর্মী আহত হয়েছেন। 

    এদিকে, ওমানের বন্দর ও তেল ট্যাংকারে ইরানি হামলার নিন্দা জানিয়েছে কাতার। 

    কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ‘কাতার এই হামলাগুলোকে ওমানের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন, একটি অগ্রহণযোগ্য বৃদ্ধি এবং মধ্যস্থতা প্রচেষ্টায় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী একটি রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে কাপুরুষোচিত কাজ বলে মনে করে।’ 

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    হরমুজ প্রণালি তেলবাহী ট্যাংকার হামলা ইরান

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…