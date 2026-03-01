সিরাজদিখানে ইফতার মাহফিলে মুক্তিযোদ্ধা প্রতিমন্ত্রী ইশরাক

এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৯:৫৭ পিএম

    মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার জামিয়া ইসলামিয়া হালিমা মধুপুর মাদরাসায় ইফতার ও দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন।

    রোববার আছরের নামাজের পর তিনি মাদরাসা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। এ সময় মধুপুরের পীর আব্দুল হামীদের কাছ থেকে তিনি দোয়া চান। 

    অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসক নুরমহল আশরাফী ও পুলিশ সুপার মেনহাজুল ইসলাম।

    অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিরাজদিখান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুম্পা ঘোষ, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তৌহিদুল ইসলাম বারি, সিরাজদিখান সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আনোয়ার পারভেজ এবং সিরাজদিখান থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হান্নান।

    ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আগে মধুপুরের পীর আব্দুল হামীদ মুক্তিযোদ্ধা প্রতিমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনের হাতে ধর্মীয় বইসহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

