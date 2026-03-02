এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরে বোমা হামলা, ৪৩ সেনা নিহত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ১২:২৯ এএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ১২:২৯ এএম

    ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরে বোমা হামলা, ৪৩ সেনা নিহত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ১২:২৯ এএম

    ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর মেহরানের সীমান্তবর্তী একটি রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে বোমা হামলায় ৪৩ সেনা নিহত হয়েছেন। রোববার (১ মার্চ) ইরাকের সীমান্তবর্তী ওই শহরটিতে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

    ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে আল-জাজিরা জানিয়েছে, মেহরানে অবস্থিত একটি রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে এই হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ৪৩ জন নিরাপত্তা সদস্য নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই সীমান্তরক্ষী। এছাড়াও হামলায় আশপাশের কিছু ভবনও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

    প্রাথমিক তদন্তের বরাতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদী ইসরায়েলের এজেন্টরা এই বোমা হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা মেহের নিউজ।

    এদিকে চলমান মার্কিন-ইসরায়েল হামলায় ইরানের ৪৮ জন নেতা নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফক্স নিউজের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, কেউ বিশ্বাসই করতে পারছে না আমাদের সাফল্য; একবারের আঘাতে ৪৮ নেতা চলে গেছেন এবং সবকিছু দ্রুত এগোচ্ছে।

    সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প আরও বলেন, এই অভিযান শুধুমাত্র মার্কিন স্বার্থের জন্য নয়, বরং পুরো বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য করা হচ্ছে।

    এফএস

    ট্যাগ :

    ইরান

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…