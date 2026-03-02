এইমাত্র
    আন্তর্জাতিক

    ইরানে ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় নিহতের সংখ্যা ৫৫০ ছাড়িয়েছে

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০৪:২৮ পিএম
    ইরানে ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় নিহতের সংখ্যা ৫৫০ ছাড়িয়েছে

    সংগৃহীত ছবি

    ইরানে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের চলমান হামলায় অন্তত ৫৫৫ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি।

    এছাড়া মার্কিন-ইসরাইলি যৌথ হামলায় কমপক্ষে ১৩১টি ইরানি কাউন্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

    এদিকে, রেড ক্রিসেন্টের মানবিক মিশনের নেতৃত্বে ত্রাণ কার্যক্রম কোনো বাধা ছাড়াই অব্যাহত রয়েছে বলে জানানো হয়।

    ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধারকারী দল উপস্থিত রয়েছে এবং দেশব্যাপী ১,০০,০০০ এরও বেশি কর্মী সম্পূর্ণ সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন।

    বর্তমানে, মানবিক পরিষেবা, সহায়তা এবং মনোসামাজিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রায় চার মিলিয়ন স্বেচ্ছাসেবকের একটি নেটওয়ার্ক প্রস্তুত রয়েছে- জানায় সংস্থাটি।  

