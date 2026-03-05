এইমাত্র
  • আইভী ও বদির জামিন স্থগিত
  • তীরে গিয়ে তরী ডুবাল ইংল্যান্ড, ফাইনালে ভারত
  • প্রধানমন্ত্রীর পূর্বঘোষিত দুই ইফতার মাহফিল বাতিল
  • আজারবাইজানে হামলার দাবি অস্বীকার ইরানের
  • গোটা মধ্যপ্রাচ্য রণক্ষেত্র, কোন দেশে কত নিহত
  • রাশিয়ার ৪ যুদ্ধজাহাজে ভয়াবহ হামলা, হতাহত ১৭
  • কক্সবাজারে ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ যুবদল নেতা আটক
  • এএমআর ও জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় বাকৃবিতে ‘ক্লাইমেট-স্মার্ট’ গবেষণা প্রকল্প
  • সৌদি আরব ও ওমানে সখিপুরের দুই প্রবাসীর মৃত্যু
  • ‎রিকশা চালকের ঘুষিতে যুবদল নেতার মৃত্যু
    • আজ শুক্রবার, ২১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৬ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ঈদকে ঘিরে যানজট নিরসন ও নিরাপত্তা জোরদারে মতবিনিময়

    আল আমিন, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৫ মার্চ ২০২৬, ০২:২৯ পিএম
    আল আমিন, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৫ মার্চ ২০২৬, ০২:২৯ পিএম

    ঈদকে ঘিরে যানজট নিরসন ও নিরাপত্তা জোরদারে মতবিনিময়

    আল আমিন, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৫ মার্চ ২০২৬, ০২:২৯ পিএম

    আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর ২০২৬ উপলক্ষে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সুষ্ঠু যান চলাচল নিশ্চিত করা এবং মহাসড়কের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করতে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার ভবেরচর হাইওয়ে থানায় এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

    বৃহস্পতিবার (০৫ মার্চ) সকাল ১১টায় ভবেরচর হাইওয়ে থানা প্রাঙ্গণে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভবেরচর হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহ কামাল আকন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) বাবুল হোসেন।

    সভায় উপস্থিত ছিলেন বাস মালিক সমিতির সভাপতি শাহাদাত হোসেন পান্নু, সদস্য আবু বক্কর সিদ্দিকসহ স্থানীয় পাম্প ও হোটেল মালিকরা। এছাড়াও মহাসড়কের আশপাশে ব্যবসা পরিচালনাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

    মতবিনিময় সভায় ঈদকে সামনে রেখে মহাসড়কে যানজট নিরসন, যানবাহনের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, উল্টো পথে যান চলাচল বন্ধ করা এবং চুরি-ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রতিরোধে করণীয় বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে মহাসড়কের পাশে অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিং, যাত্রী ওঠানামা এবং ফুটপাত দখল করে ব্যবসা পরিচালনার কারণে যেন যানজট সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।

    সভায় বক্তারা বলেন, ঈদকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই মহাসড়কে যানবাহনের চাপ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তাই যানজট ও দুর্ঘটনা এড়াতে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এ সময় মহাসড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হাইওয়ে পুলিশের নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

    সভায় ভবেরচর হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ শাহ কামাল আকন্দ বলেন, ঈদ উপলক্ষে মহাসড়কে ঘরমুখো মানুষের চাপ বেড়ে যায়। তাই যাত্রীদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে হাইওয়ে পুলিশ সবসময় সতর্ক অবস্থানে থাকবে। তিনি আরও বলেন, মহাসড়কে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা, চুরি-ছিনতাই বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সহ্য করা হবে না। এজন্য মহাসড়কের পাশে থাকা পাম্প ও হোটেল মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় হাইওয়ে পুলিশকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি।

    অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে ভবেরচর হাইওয়ে থানা, হাইওয়ে পুলিশ গাজীপুর রিজিয়ন।


    এসআর

    ট্যাগ :

    নিরাপত্তা জোরদারে মতবিনিময় আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর গজারিয়া

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…