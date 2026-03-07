গৌরনদীতে পল্লী চিকিৎসকের ইনজেকশনের পর ব্যবসায়ীর মৃত্যু

এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    মোল্লা ফারুক হাসান, গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৭ মার্চ ২০২৬, ০২:৫২ পিএম
    বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় এক পল্লী চিকিৎসকের দেওয়া ইনজেকশনের পর সুমন বেপারী (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

    শুক্রবার (৬ মার্চ) দুপুরে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত সুমন উপজেলার ধানডোবা গ্রামের শাহ আলম বেপারীর ছেলে এবং টরকী বন্দরের ‘আদর্শ লাইব্রেরি’র স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

    এই ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পল্লী চিকিৎসকের প্রতিষ্ঠান ‘প্রতীক ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড ডক্টরস চেম্বার’ বন্ধ করে সংশ্লিষ্টরা গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

    পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের কসবা এলাকায় একটি সড়ক দুর্ঘটনা দেখতে গিয়ে ফেরার পথে একটি নছিমনের ধাক্কায় আহত হন সুমন বেপারী। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে টরকী বন্দরের পল্লী চিকিৎসক সুজন সরকারের কাছে নিয়ে যান। সেখানে সুজন সরকার তাঁকে ব্যথা কমানোর জন্য ‘টোরাক্স’ (Torax) নামের একটি ইনজেকশন দেন।

    ইনজেকশন দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই সুমনের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুরে তাঁর মৃত্যু হয়।

    অভিযুক্ত পল্লী চিকিৎসক সুজন সরকার ইনজেকশন দেওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, “আহত অবস্থায় সুমনের ব্যথা কমানোর জন্য আমি ওই ইনজেকশনটি দিয়েছিলাম।” তবে প্রেসক্রিপশন ছাড়া ইনজেকশন দেওয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

    গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. ফখরুল ইসলাম মৃধা বলেন, “ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রি বা কোনো ধরনের ইনজেকশন দেওয়ার আইনগত কোনো বৈধতা ওই পল্লী চিকিৎসকের নেই। বিষয়টি নিয়ে আমরা ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু করেছি।”

    গৌরনদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তারিক হাসান রাসেল জানান, “ঘটনাটি লোকমুখে শুনেছি, তবে এখন পর্যন্ত নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো লিখিত অভিযোগ করা হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

    শুক্রবার রাতে সুমনের মরদেহ এলাকায় পৌঁছালে স্থানীয়দের মধ্যে শোকের মায়া ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।


