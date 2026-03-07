হরমুজ প্রণালিতে তেলবাহী ট্যাঙ্কারে ইরানের ড্রোন হামলা

পারস্য উপসাগরের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালির কাছে মাল্টার পতাকাবাহী প্রিমা নামক একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কর্পস। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তসনিম নিউজ এজেন্সির বরাতে আল-জাজিরার লাইভ আপডেটে এ খবর জানানো হয়।
বিপ্লবী গার্ড কর্পসের দাবি, হরমুজ প্রণালিতে যানচলাচল নিষেধাজ্ঞা এবং ওই এলাকার নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি নিয়ে তাদের নৌবাহিনী ওই ট্যাঙ্কারটিকে বারবার সতর্ক করেছিল। কিন্তু আইআরজিসি-র সেই বারবার দেওয়া সতর্কতা উপেক্ষা করায় ট্যাঙ্কারটির বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
শিপিং ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট মেরিন ট্রাফিকের তথ্য অনুযায়ী, আক্রান্ত জাহাজ প্রিমা একটি তেল ও রাসায়নিক বহনকারী ট্যাঙ্কার। জাহাজটি ইউরোপীয় দেশ মাল্টার পতাকাবাহী হয়ে চলাচল করছিল।
ইরানি কর্তৃপক্ষের মতে, আইআরজিসি নেভির দেওয়া নির্দেশ অমান্য করার জেরেই এই ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। এ ঘটনায় জাহাজটির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বা কোনো হতাহতের খবর তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়নি।
এবি