ভোলায় পুকুরের পানিতে ডুবে প্রাণ গেল শিশুর

ভোলা সদর উপজেলার ভেলুমিয়া ইউনিয়ন পুকুরের পানিতে ডুবে আরমান নামের দুই বছর বয়সী এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার (৭ মার্চ) দুপুরে উপজেলার ভেলুমিয়া ইউনিয়নের চরগাজি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
শিশু আরমান ওই গ্রামের বাসিন্দা মো. আজিজ ও রুবিনা দম্পতির ছেলে।
শিশুটির পরিবার সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুরের বাড়ির আঙ্গিনায় খেলা করার সময় পরিবারের সকলের অগোচরে পাশের একটি পুকুরের পানিতে পড়ে যায় আরমান। পরে পরিবারের লোকজন তাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজির করলে পুকুরের পানিতে ভেসে থাকতে দেখেন। এরপর স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ভোলা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ভোলা সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পরিবারের কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ বিনা ময়নাতদন্তে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এফএস