এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    জামালপুরে ভোট কিনতে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ৩ সমর্থক আটক

    আবদুল লতিফ লায়ন, জামালপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:০৮ পিএম
    আবদুল লতিফ লায়ন, জামালপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:০৮ পিএম

    জামালপুরে ভোট কিনতে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ৩ সমর্থক আটক

    আবদুল লতিফ লায়ন, জামালপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:০৮ পিএম

    জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় ভোটারদের মাঝে টাকা বিতরণকালে জামালপুর-৩ (মেলান্দহ-মাদারগঞ্জ) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাদিকুর রহমান সিদ্দিকী শুভর তিন কর্মীকে আটক করা হয়েছে।


    বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার চরগোলাবাড়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আটককৃতদের মধ্যে মেলান্দহ উপজেলার ছবিলাপুর এলাকার জহুরুল ইসলামের নাম জানা গেলেও বাকি দুজনের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।


    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে একটি মাইক্রোবাসযোগে তিন ব্যক্তি মাদারগঞ্জের কয়ড়া ও চরগোলাবাড়ী এলাকায় ভোটারদের মাঝে নগদ টাকা বিতরণ করছিলেন। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে এলে তারা চরগোলাবাড়ী এলাকায় তাদের আটক করেন। পরে সংবাদ পেয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং আটককৃতদের কয়ড়া বাজারে নিয়ে আসা হয়।


    মাদারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।


    এনআই

    ট্যাগ :

    জামালপুর ভোট কিনতে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…