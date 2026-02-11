এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    জামায়াত কর্মী আটক, ২ বছরের কারাদণ্ড

    বিপ্লব হাসান হৃদয়, শরীয়তপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৩০ পিএম
    শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে নগদ ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা, একটি ল্যাপটপ, ভোটার তালিকা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে স্থানীয় এক জামায়াত কর্মীকে আটক করা হয়েছে।


    বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে নড়িয়া পৌরসভার বৈশাখীপাড়া এলাকার মাস্টার গোলাম মোস্তফার বাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে গোলাম মোস্তফাকে (৫০) আটক করে যৌথ বাহিনী।


    পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযানের সময় ওই বাড়ি থেকে নগদ ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা ও একটি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়। উদ্ধার হওয়া অন্যান্য আলামত ও কাগজপত্রগুলো বর্তমানে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।


    নড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাহার মিয়া জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

    এ সময় তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। পরে আটক ব্যক্তিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাকে দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং তিন হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন।


    ট্যাগ :

    জামায়াত কর্মী আটক

