ভোটের আগের দিন দোয়া-মোনাজাতে জাপা প্রার্থী রায়হান জামিল

নির্বাচনী প্রচারণা শেষে ভোটের আগের দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও জিয়ারত করেছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থী মুফতি রায়হান জামিল।
মঙ্গলবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে তিনি টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছে বঙ্গবন্ধুর কবর জিয়ারত করেন। এ সময় তিনি দেশ ও জাতির শান্তি, অগ্রগতি এবং ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন) আসনের উন্নয়ন কামনায় দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।
এরপর তিনি গওহরডাঙ্গা খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর কবর জিয়ারত করেন। জিয়ারতকালে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। এ সময় ফরিদপুরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।
সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে রায়হান জামিল বলেন, “বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার কৃতি সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)—এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের অবদান বাংলাদেশের মানুষ কখনও ভুলবে না। একজন জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়ে তা বাস্তবে রূপ দিয়েছেন, অন্যজন দ্বীনি শিক্ষা ও নৈতিকতার আলো ছড়িয়ে সমাজকে আলোকিত করেছেন।”
তিনি মহান আল্লাহর কাছে তাঁদের জান্নাত নসিব এবং সকল ভুলত্রুটি ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করেন।
এনআই