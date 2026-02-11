টিভিতে আজকের খেলা (১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

কর্মব্যস্ত জীবনে প্রতিদিন সব খেলা দেখার সুযোগ হয়ে উঠে না। তবে একটু পছন্দ অনুযায়ী খেলা দেখার জন্য আগে থেকে খেলার সূচি জানা থাকলে সুবিধা। এদিকে লাইভ বা সরাসরি খেলা দেখাতেও আগ্রহ বেশি থাকে। এ জন্য খেলার সূচি জানা জরুরি।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তান এবং ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এদিন অস্ট্রেলিয়া খেলবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। এছাড়া রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচও রয়েছে।
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ:
দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তান
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ:
প্যালেস-বার্নলি
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
অ্যাস্টন ভিলা-ব্রাইটন
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ম্যান সিটি-ফুলহাম
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সান্ডারল্যান্ড-লিভারপুল
রাত ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২।
এবি