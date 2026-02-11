টানা ৩ দিন বন্ধ বেনাপোল কাস্টমস, বন্দর ও আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে বিশেষ নিরাপত্তার জন্য বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) থেকে শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত টানা তিনদিন বেনাপোল কাস্টস, বন্দর এবং বেনাপোল-পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এর ফলে তিন দিন এ পথে কোন আমদানি-রপ্তানি হবে না। বন্দর থেকে কোন পণ্য লোড-আনলোডও হবে না। তবে শুধুমাত্র ভোটের দিন বৃহস্পতিবার ইমিগ্রেশন বন্ধ থাকায় পাসপোর্টযাত্রী চলাচল বন্ধ থাকবে। বাকী বন্ধের দিনগুলো এ পথে উভয় দেশের পাসপোর্টধারীযাত্রীদের যাতায়াত স্বাভাবিক থাকবে বলে জানা গেছে। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে আবার এ পথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চলবে বলে জানান বন্দর সংশ্লিষ্টরা।
বেনাপোল কাস্টমস সিএন্ডএফ এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষনা ও ১৩ ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক ছুটিতে বেনাপোল-পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি কাস্টমস হাউজ ও বন্দর ও বন্ধ থাকবে। শনিবার সকাল থেকে পুনরায় এ পথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চলবে।
বেনাপোল স্থলবন্দরের সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) কাজী রতন বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিশেষ নিরাপত্তার জন্য বৃহস্পতিবার একদিন বন্ধ থাকবে ইমিগ্রেশন। আর বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত টানা তিনদিন আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। সেই সাথে কাস্টমস ও বন্দরের কোন কার্যক্রম চলবে না। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে পুনরায় আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হবে।
বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক (ট্রাফিক) ও উপ-সচিব মো. শামীম হোসেন বলেন, এ বন্দরে দেশের কয়েকশ আমদানিকারকের কোটি কোটি টাকার পণ্য রয়েছে। নির্বাচনের ছুটিতে টানা তিনদিন বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এসময় যাতে কেউ সেখানে প্রবেশ করে পণ্যের ক্ষতি কিংবা কোনো রকম নাশকতামূলক ঘটনা না ঘটাতে পারে এজন্য নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। সেই সাথে আনসার ব্যাটালিয়ন ও বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাকে সতর্ক রাখা হয়েছে।
বেনাপোল চেকপোস্ট পুলিশ ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম শাখাওয়াত হোসেন জানান, নির্বাচন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেনাপোল-পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন দিয়ে যাত্রী চলাচল করতে পারবেন না। তবে শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৬টার পর থেকে পুনরায় দু‘দেশের মধ্যে যাত্রী চলাচল স্বাভাবিক চলবে।
