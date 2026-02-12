এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    সরাইলে ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকালে পোলিং অফিসারের মৃত্যু

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২৪ পিএম
    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২৪ পিএম

    সরাইলে ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকালে পোলিং অফিসারের মৃত্যু

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২৪ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকালে মো. মুজাহিদুল ইসলাম (৪৮) নামে এক পোলিং অফিসারের মৃত্যু হয়েছে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

    আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে সরাইল উপজেলার নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়াম কেন্দ্র (ভোটকেন্দ্র নং–৫১)-এ পোলিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি। দায়িত্বে থাকা অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন মুজাহিদুল ইসলাম।

    তাৎক্ষণিকভাবে সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে সরাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি স্ট্রোক করেছিলেন।

    সরাইল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। 

    মৃত মুজাহিদুল ইসলামের বাবা মৃত গোলাম মওলা। তিনি সরাইল উপজেলার হালুয়া পাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

