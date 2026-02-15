এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:২৯ এএম
    বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ভারত-পাকিস্তান মহারণ। কলম্বোয় বাংলাদেশ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শুরু হবে ম্যাচ। রাতে আছে এফএ কাপের ম্যাচ।


    নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ

    নেপাল-আরব আমিরাত : সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস


    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

    ওয়েস্ট ইন্ডিজ-নেপাল : বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

    যুক্তরাষ্ট্র-নামিবিয়া : বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

    ভারত-পাকিস্তান : সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    হকি প্রো লিগ

    অস্ট্রেলিয়া-জার্মানি (পুরুষ) : সকাল ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

    অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড (নারী) : দুপুর ১২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২


    নারী টি-টোয়েন্টি


    অস্ট্রেলিয়া-ভারত : বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১


    এফএ কাপ

    বার্মিংহাম-লিডস : সন্ধ্যা ৬টা, সনি স্পোর্টস ৫

    স্টোক-ফুলহাম : রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ৫

    আর্সেনাল-উইগান : রাত ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২


    সিরি ‘আ’

    নাপোলি-রোমা : রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন


    লা লিগা

    ওভিয়েদো-বিলবাও : সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ

    ভায়েকানো-আতলেতিকো : রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

    লেভান্তে-ভ্যালেন্সিয়া : রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

    মায়োর্কা-বেতিস : রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ


