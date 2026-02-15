বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ভারত-পাকিস্তান মহারণ। কলম্বোয় বাংলাদেশ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শুরু হবে ম্যাচ। রাতে আছে এফএ কাপের ম্যাচ।
নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
নেপাল-আরব আমিরাত : সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-নেপাল : বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
যুক্তরাষ্ট্র-নামিবিয়া : বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-পাকিস্তান : সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
হকি প্রো লিগ
অস্ট্রেলিয়া-জার্মানি (পুরুষ) : সকাল ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড (নারী) : দুপুর ১২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নারী টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত : বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১
এফএ কাপ
বার্মিংহাম-লিডস : সন্ধ্যা ৬টা, সনি স্পোর্টস ৫
স্টোক-ফুলহাম : রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ৫
আর্সেনাল-উইগান : রাত ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
সিরি ‘আ’
নাপোলি-রোমা : রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন
লা লিগা
ওভিয়েদো-বিলবাও : সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ
ভায়েকানো-আতলেতিকো : রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
লেভান্তে-ভ্যালেন্সিয়া : রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
মায়োর্কা-বেতিস : রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
