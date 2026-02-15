এইমাত্র
    ধর্ম ও জীবন

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৫৭ পিএম
    রমজানে যাকাতে বাঁচুক অসহায় মানুষের জীবন

    রমজান মাস আসছে, আর প্রতি মুসলমানের দায়িত্ব হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত প্রদান করা। যাকাত কেবল ফরজ দান নয়, বরং এটি অসহায় মানুষের জীবন রক্ষার এক মহান সুযোগ। কোরআন ও হাদিসে বারবার এ দানের গুরুত্ব উল্লেখ আছে, যা গরীব ও দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের জন্য জীবনের আশার বাতিঘর।

    “যদি আপনার যাকাতের মাধ্যমে একজন মানুষ বাঁচে, তবে এতে কোনো ক্ষতি নেই—বরং এটি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মহা সওয়াব।” দেশজুড়ে ইসলামী সংস্থা ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান রমজান মাসে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াতে যাকাতের বরকত বিতরণ করছে। খাদ্য, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে সঠিকভাবে।

    সমাজকর্মী রিপন আহমেদ বলেন, “একটি জীবন বাঁচানোও বড় সওয়াব। রমজানে দান করলে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং মানবিক সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়।”

    রমজানের এই পবিত্র সময়ে, প্রতিটি মুসলিমকে আহ্বান জানানো হচ্ছে—যাকাত দিন, অসহায়দের পাশে দাঁড়ান, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মহা সওয়াব লাভ করুন।

    এফএস

    যাকাত

