    • আজ রবিবার, ২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    তারেক রহমানের শপথে আসছেন ভারতের স্পিকার-পররাষ্ট্র সচিব

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৫৮ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৫৮ পিএম

    তারেক রহমানের শপথে আসছেন ভারতের স্পিকার-পররাষ্ট্র সচিব

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৫৮ পিএম

    বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে দেশটির লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রির।


    মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিতব্য এই শপথ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিদল যোগ দেবে বলে ভারতীয় হাইকমিশন সূত্র নিশ্চিত করেছে।


    এদিকে জানা গেছে, শনিবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পাঠানো আমন্ত্রণপত্র গ্রহণ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।


    তবে ভারতীয় হাইকমিশন সূত্র জানায়, একই সময়ে ভারতে এআই সামিট অনুষ্ঠিত হচ্ছ। এতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁসহ প্রায় ২০ জন রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত থাকবেন। এ কারণে প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিবর্তে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।


    এবি 

    ট্যাগ :

    তারেক রহমানের শপথ ভারতের স্পিকার-পররাষ্ট্র সচিব

