    • আজ সোমবার, ৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    আইন-আদালত

    পদত্যাগ নিয়ে বিভ্রান্তি, মুখ খুললেন আইজিপি

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:১১ পিএম
    পদত্যাগ নিয়ে বিভ্রান্তি, মুখ খুললেন আইজিপি

    চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে থাকা পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে খবর বের হয়েছে সেটি সঠিক নয়। পদত্যাগ করেননি বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম নিজেই।

    রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

    আইজিপি বাহারুল আলম বলেন, আমি পদত্যাগ করিনি।

    এর আগে, বিকেল থেকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে তার পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ে। এতে বলা হয়, তিনি এরইমধ্যে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

    ২০২৪ সালের ২১ নভেম্বর আইজিপি হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয় বাহারুল আলমকে।

    এফএস

    আইজিপি

