    আজ রবিবার, ২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    বরগুনায় জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি গ্রেপ্তার

    মো. মোস্তাফিজ, তালতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৪৬ এএম
    বরগুনায় জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি গ্রেপ্তার

    বরগুনা জেলা ছাত্রলীগের সিনিয়র সহসভাপতি সবুজ মোল্লাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৪ নভেম্বর) রাত ১০ টার দিকে বরগুনা শহরের পিটিআই এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।


    পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সবুজ মোল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি বরগুনা সদর থানায় দায়ের করা বিশেষ ক্ষমতা আইন ও বিস্ফোরক আইনের একটি মামলার আসামি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বরগুনা বিএনপি কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ওই মামলা করা হয়।


    এ বিষয়ে বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আ. আলীম বলেন, গোপন সংবাদের পাশাপাশি প্রযুক্তির সহায়তায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

