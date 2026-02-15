এইমাত্র
  • তারেক রহমানের শপথে আসছেন ভারতের স্পিকার-পররাষ্ট্র সচিব
  • নাহিদ-সারজিসকে বুকে টেনে নিলেন তারেক রহমান
  • নতুন সরকারের নির্দেশনা পেলে ব্যারাকে ফিরবে সেনাবাহিনী: সেনাপ্রধান
  • ১৪ দিনে এলো ১৬৫১৯ কোটি টাকার প্রবাসী আয়
  • শফিকুর রহমানের বাসায় তারেক রহমান
  • নাহিদের বাসায় তারেক রহমান
  • দেশে নির্বাচন পরবর্তী কোনো সংখ্যালঘু নির্যাতন ঘটেনি: প্রেস সচিব
  • ফের পেছালো হাদি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ
  • বাঁশখালীতে পিতৃত্ব অস্বীকারের জেরে কিশোরীর আত্মহত্যা
  • ভোট পুনর্গণনা ও আব্বাসের শপথ বিরত রাখার আবেদন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর
    • আজ রবিবার, ২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    কারাগারে অসুস্থ হয়ে পলাশবাড়ী উপজেলা আ.লীগ সভাপতির মৃত্যু

    রবিউল ইসলাম, গাইবান্ধা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৩৭ পিএম
    রবিউল ইসলাম, গাইবান্ধা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৩৭ পিএম

    কারাগারে অসুস্থ হয়ে পলাশবাড়ী উপজেলা আ.লীগ সভাপতির মৃত্যু

    রবিউল ইসলাম, গাইবান্ধা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৩৭ পিএম

    গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি উপাধ্যক্ষ শামিকুল ইসলাম সরকার লিপন কারাগারে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। তিনি গাইবান্ধা জেলা কারাগারে একটি মামলায় হাজতি ছিলেন।


    শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত মধ্যরাতে কারাগারে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে কারা কর্তৃপক্ষ তাকে প্রথমে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।


    গাইবান্ধা জেলা কারাগারের জেলার আতিকুর রহমান মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শামিকুল ইসলাম সরকার দীর্ঘদিন ধরে গাইবান্ধা সদর থানার জিআর ১৭৬/২৫ মামলায় হাজতি ছিলেন। এর আগেও তিনি কারাগারে থাকাকালে চিকিৎসা নিয়েছেন।


    কারা কর্তৃপক্ষ জানায়, শামিকুল ইসলাম সরকারকে ২০২৪ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকার মগবাজার এলাকা থেকে ডিবি পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরে পলাশবাড়ী থানার একটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।


    জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর চলতি মাসের ৫ ফেব্রুয়ারি তাকে আবারও জেলগেট থেকে পুনরায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। সর্বশেষ তিনি গাইবান্ধা সদর থানার জিআর ১৭৬/২৫ মামলার হাজতি হিসেবে জেলা কারাগারে বন্দি ছিলেন।

    ইখা

    ট্যাগ :

    গাইবান্ধা উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মৃত্যু কারাগারে

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…