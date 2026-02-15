আলীকদমে বৃদ্ধার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

বান্দরবানের আলীকদম উপজেলায় রহিমা বেগম (৭০) নামে এক বৃদ্ধার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার দিকে উপজেলার চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের পুরাতন কানামাঝি ঘাট এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত রহিমা বেগম স্থানীয় বাসিন্দা আবু তালেবের স্ত্রী। কে বা কারা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। পুলিশ সন্দেহভাজন হিসেবে দুই পুত্রবধূসহ চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়েছে।
নিহতের ছেলে নুরুল আমিন জানান, তার মা দীর্ঘদিন ধরে পক্ষাঘাতে (প্যারালাইসিস) ভুগছিলেন। তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেন তিনি।
স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য অলিউর রহমান জানান, খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ দেখতে পান এবং থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
প্রত্যক্ষদর্শী জসিম উদ্দিন বলেন, বাড়ির ভেতরে এক বৃদ্ধার গলাকাটা মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করেন।
আলীকদম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর হোসেন শাহ বলেন, রাত ৯টার দিকে ৯৯৯-এ কল পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনে। এ ঘটনায় দুই পুত্রবধূসহ চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি চলছে। জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
