নির্বাচন ঘিরে ৯৯৯-এ কল ৮৩৮০টি, ৩৭১৩ অভিযোগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচনসংক্রান্ত নানা অভিযোগ ও তথ্য জানতে ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯’-এ মোট ৮৩৮০টি ফোনকল এসেছে এর মধ্যে ৩৭১৩টি কল ছিল আচরণবিধি লঙ্ঘন, প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের সংঘর্ষ, নিষিদ্ধ সময়ে প্রচারণা, ভোটকেন্দ্রে অনিয়ম ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে।
জানা গেছে, বাকি ৪৬৬৭টি কল আসে নির্বাচনসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানতে। ২২ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চালু থাকা বিশেষ কর্মপরিকল্পনার আওতায় প্রতিটি অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট থানা, জেলা ও মেট্রোপলিটন পুলিশসহ রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ৯৯৯ কর্তৃপক্ষ।
আজ রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯ এর প্রধান অতিরিক্ত ডিআইজি মহিউল ইসলাম এসব তথ্য জানান।
অতিরিক্ত ডিআইজি মহিউল ইসলাম বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯’ বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্থাপিত ‘আইন-শৃঙ্খলা সমন্বয় সেল’ –এর সঙ্গে সার্বক্ষণিক নিবিড়ভাবে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে সেবাপ্রত্যাশী নাগরিকদের ৯৯৯ নির্বাচন সংক্রান্ত জরুরি সেবা দিয়েছে। এই কার্যক্রম ২২ জানুয়ারি শুরু হয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা চলমান থাকে।
তিনি বলেন, নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগগুলো ৯৯৯ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই সময়ে ৯৯৯ নির্বাচন সংক্রান্ত মোট ৮৩৮০টি ফোনকল গ্রহণ করে, যার মধ্যে ৩৭১৩টি ফোনকল ছিল নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোর মধ্যে মারামারি, নিষিদ্ধ সময়ে নির্বাচনী প্রচারণা, ভোটকেন্দ্রে অনিয়ম এবং আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ। এসব ফোনকলে ৯৯৯ তাৎক্ষণিকভবে সংশ্লিষ্ট থানা, জেলা ও মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাকে অবগত করে বিধি অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এছাড়া বাকি ৪৬৬৭টি ফোনকল ছিল নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়ে।
